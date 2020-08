Circusschool Sarakasi maakt werk van eigen polyvalente zaal met bar: “Alternatieve inkomsten broodnodig, na coronacrisis en wegvallen subsidie” Nele Dooms

26 augustus 2020

10u08 0 Denderbelle Het coronavirus maakt het Circusschool Sarakasi , met thuisbasis in Denderbelle, niet gemakkelijk. En die crisis komt dan nog net in een jaar waarbij een nieuw circusdecreet de subsidie voor de organisatie herleidt tot... niets. Toch blijven ze bij Sarakasi niet bij de pakken zitten. Er wordt momenteel verwoed gewerkt aan een polyvalente zaal met bar. “We zijn genoodzaakt alternatieven voor inkomsten te zoeken”, klinkt het. “We gaan voor nog een mooie toekomst.”

Dik tien jaar heeft Circusschool Sarakasi momenteel op de teller staan. Ooit begonnen met wekelijkse lessen in de turnzaal van het toenmalige Heilige-Maagdcollege van Dendermonde, leren kinderen en volwassenen ondertussen al een aantal jaren de circustrucs in een pand aan de Kapellestraat in Denderbelle. De circusschool kent een groeiend succes, maar 2020 gaat voor Sarakasi ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als “een moeilijk jaar”.

“Ook wij kregen de lockdown in het voorjaar te verteren”, blikt coördinator Katrijn De Bleser terug. “En toen de lessen weer mochten opstarten, zat ons normale seizoen er eigenlijk op. Toch hebben we dan in juni nog een aantal sessies extra aangeboden om de kinderen toch nog iets te gunnen. De zomerkampen deze vakantie konden gelukkig wel normaal plaatsvinden voor de min-twaalfjarigen. Wie ouder is dan twaalf, dagen we via Whatsapp uit om op verplaatsing in open lucht de beste circustrucs boven te halen.”

Sarakasi heeft bovendien te lijden onder de vele evenementen die deze zomer geannuleerd zijn. “De Kapellestraat Kermis in Denderbelle bijvoorbeeld of de Walking Dender in Dendermonde zijn voor ons altijd topmomenten. We kunnen er ons tonen en aan onze naambekendheid werken. Dat levert altijd nieuwe leden op”, zegt Katrijn. “Bovendien brengt het extra inkomsten op voor onze werking. Maar dat is nu allemaal stil gevallen. Om te compenseren, organiseerden we zelf een take-away eetfestijn en quiz, maar dat maakt niet alles goed.”

Bovendien is er, naast corona, nog een groter probleem. Door het nieuwe circusdecreet krijgt Sarakasi geen toelage meer. “Er is beslist om alleen nog de erg grote circusateliers te subsidiëren”, legt De Bleser uit. “Kleinere circusscholen zoals Sarakasi vallen daardoor voortaan compleet uit de boot. Het enige waar wij nu nog over beschikken is een toelage van 500 euro van de gemeente Lebbeke. We waarderen dat enorm, maar ver spring je daar niet mee.”

Sarakasi moest noodgedwongen op zoek naar een oplossing. Resultaat zijn verbouwingen aan het pand in Denderbelle om er een polyvalente zaal met bar te realiseren. “We zijn daarmee begonnen in de lockdown, want de lessen lagen toen toch stil”, klinkt het. “We realiseren dit bouwproject volledig met vrijwilligers. Maar sponsoring, bijvoorbeeld bouwmaterialen van lokale zelfstandigen, zou zeker van pas komen. Eens deze zaal af kan ze dienen als verpoosruimte voor ouders die wachten op hun kinderen tijdens de les of voor de kinderen zelf om te relaxen na een sessie. De bar kan ons extra inkomsten geven, net als de verhuur van de zaal aan derden voor andere activiteiten. Eén keer per maand willen we ze openhouden als café. Die zijn er niet veel meer in Denderbelle.”

Terwijl momenteel een laatste zomerkamp plaatsvindt, maakt Sarakasi zich op voor een nieuw seizoen. Het voorbije jaar waren 210 kinderen ingeschreven. Nu zijn inschrijvingen nog lopende. “We merken daarin een zekere terughoudendheid van ouders. Te danken aan corona”, stelt De Bleser vast. “Nochtans is angst niet nodig. We volgen hier alle maatregelen perfect op en komt er in het ergste scenario toch nog eens een lockdown dan betalen we lidgeld terug. We roepen iedereen dus op om de uitdaging aan te gaan om heel leuke circustrucs te leren en snel in te schrijven. Iedereen is welkom!”

Info: http://www.sarakasi.be.