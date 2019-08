Chiplezer moet helpen om verdwaalde dieren sneller te identificeren en problematiek zwerfkatten aan te pakken Nele Dooms

06 augustus 2019

16u57 10 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft twee chiplezers aangekocht. Die moeten helpen om verdwaalde of aangereden dieren sneller te kunnen identificeren én de problematiek van zwerfkatten aan te pakken. Eén chiplezer zal gebruikt worden door de technische dienst, de andere door de vrijwilligers voor het zwerfkattenproject.

“Als gemeentebestuur zijn wij wettelijk verantwoordelijk voor zwervende en verloren gelopen huisdieren op ons grondgebied”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Bovendien vinden we het erg belangrijk om verloren gelopen huisdieren en hun baasjes zo snel mogelijk te herenigen. Dat helpt door de gegevens te lezen die op de chip bij de dieren staan, maar daar hebben we wel een chiplezer voor nodig.”

De lokale politie beschikte al over een chiplezer, maar nu heeft ook de gemeente zelf er één. “Er worden immers ook regelmatig dode huisdieren teruggevonden langs deze weg en dan wordt onze technische dienst ingezet”, zegt Uyttersprot. “Voortaan kunnen we dankzij de chiplezer weten van wie het dier is en hoeven inwoners niet in het ongewisse te blijven over de toestand van hun dier. Ze krijgen dan de kans afscheid te nemen.”

De chiplezers zullen ook ingezet worden in het kader van het zwerfkattenproject in Lebbeke. “Om de populatie zwerfkatten, die toch vaak voor overlast zorgen, terug te dringen, kunnen we een beroep doen op vrijwilligers Sandra De Cock, Lucie Michiels en Lindsay Herssens”, zegt Uyttersprot. “Zij gaan ter plaatse waar er zwerfkatten zijn, vangen de dieren, laten ze steriliseren en plaatsen ze terug. Daarbij moeten ze natuurlijk zeker zijn dat het geen huiskatten zijn. Dat kan door te checken met de chiplezer.”

Er mogen overigens nog extra vrijwilligers bijkomen voor het zwerfkattenproject. Wie het team wil versterken, kan mailen naar milieudienst@lebbeke.be.