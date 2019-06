Cheque voor basisscholen Konkelgoed en Dorp na Operatie Proper Nele Dooms

21 juni 2019

12u19 3

Basisschool Konkelgoed uit Lebbeke heeft in het kader van het project Mooimakers een cheque van 618 euro gekregen. Voor de Vrije Basisschool Dorp was dat 1.494 euro. Beide scholen stapten bij het begin van het schooljaar in het project ‘Operatie Proper’, dat scholen een duwtje in de rug wil geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken.

De twee scholen werkten daar de voorbije maanden allerlei acties rond uit en worden daar nu voor beloond. “Deze scholen hebben heel wat inspanningen geleverd voor een mooiere omgeving”, zegt schepen van Leefmilieu en Onderwijs Goedele Uyttersprot (N-VA). “Zo engageerden ze zich bijvoorbeeld om minstens elke maand het zwerfvuil op de terreinen van de school op te ruimen en afval in de schoolomgeving aan te pakken. Er werd ingezet op het gebruik van brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen en er werden voldoende vuilnisbakken geplaatst voor gescheiden afvalinzameling. Daarnaast vonden ook themalessen rond de afval en zwerfvuil plaats. Dat verdient zeker een dikke pluim.”