Chaotische en hilarische situaties bij toneelkring Vrede Nele Dooms

25 november 2019

16u54 0 Lebbeke Toneelkring Vrede van Lebbeke pakt uit met een nieuwe productie en kiest daarbij voor het blijspel ‘Filet de Sax’.

Het amateurgezelschap belooft dan ook een avond vol chaotische en hilarische situaties. De regie is in handen van Nick Rigo. “Het publiek maakt kennis met een koppel dertigers die eindelijk eens zes weken vakantie hebben”, zegt hij. “Maar groot is de ontgoocheling als Jouri van zijn vrouw elke dag een hele waslijst dagtaken krijgt. Bovendien is het plots alle hens aan dek als de rijke zus plots een bezoek aankondigt met haar nieuwe vriend. Die nieuwe vriend blijkt dan nog eens een Duitser, in folkloristische klederdracht, te zijn.”

Acteurs van dienst zijn Koen Spruyt, Laura van Keer, Bart De Brandt, Annick Meert, Sofie Du Bois en Nico Wille. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 29 november, zaterdag 30 november, maandag 2 december, vrijdag 6 december en zaterdag 7 december, telkens om 20 uur, en op zondag 1 december om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Voermansrust, aan de Schrovestraat 41 in Wieze. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: www.toneelkringvrede.com.