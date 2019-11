Caroline Biss kleedt atletes Olympische Spelen van Team Belgium 2020 Nele Dooms

27 november 2019

16u20 0 Lebbeke Caroline Biss, het Belgische modemerk met thuisbasis in Lebbeke, is uitgeroepen tot officiële kledingpartner van Team Belgium. Dat betekent dat het de vrouwelijke atleten voor alle offcourt-activiteiten tijdens de Olympische Spelen in Japan in 2020 mag kleden. Wie de sportieve dames ziet, mag er dus prat op gaan dat ze met kledij van Lebbeekse makelij rondlopen.

Hoe de ‘Olympische’ collectie er zal uitzien, is voorlopig nog een heel goed bewaard geheim. Die zal voor het eerst worden getoond tijdens de officiële modeshow op 17 maart 2020. De atleten zelf zullen daar aan deelnemen. Zij zijn het immers die de kledij van Caroline Biss zullen dragen tijdens alle officiële gelegenheden rond de Olympische Spelen, zoals de openingsceremonie, het aankomstevent in Brussel en de huldiging op het stadhuis in Brussel.

Bart Saelen, CEO van Caroline Biss, is blij met de eer die het modemerk hiermee krijgt. “Sport is lifestyle geworden”, zegt hij. “We merken dat sportvrouwen de jongste jaren steeds meer aandacht hebben voor mode. Deze ijzersterke generatie atletes zijn sterke, zelfbewuste power-vrouwen die tegelijk ook heel vrouwelijk uit de hoek durven komen. In die zin is het ook niet verwonderlijk dat de keuze op Caroline Biss gevallen is.”

Richtlijnen

Voor de ontwikkeling van de collectie moet Caroline Biss rekening houden met richtlijnen van het BOIC en internationale regels. “Maar we hebben vooral rekening gehouden met de atletes zelf”, zegt Saelen. “Het resultaat, waar maanden werk aan vooraf gegaan is, is een ideale balans tussen comfort, fashion en elegantie.”

De collectie bestaat uit vijf verschillende outfits, van glamourjurken tot broekpakken. Op die manier kunnen de atletes een outfit kiezen die bij hun persoonlijkheid past. En toch vormen ze één geheel aangezien alle outfits in dezelfde kleurige all-over print uitgevoerd zijn. Scabal, die de Olympische mannen kleedt, zal dezelfde print verwerken in accessoires.

Hoewel de collectie dus nog geheim is, zijn wel al enkele details bekend. Zo kiest Caroline Biss voor viscose, een natuurlijk ademend materiaal, ideaal voor het warme en vochtige klimaat in Japan. Er is ook een hippe sneaker ontworpen. De collectie is er alleen voor de atleten en zal niet te koop zijn.