Carnavalscomité kijkt vol vertrouwen uit naar zondag: “Geen Prins, maar veel in petto en stoet zal prachtig zijn” Nele Dooms

05 maart 2020

10u29 0 Lebbeke Carnaval in Wieze moet het dit jaar dan wel zonder Prins Carnaval stellen, het carnavalscomité is er zeker van dat het alsnog een schoon feest wordt. “We hebben heel wat in petto en bezoeken aan de loodsen waar de carnavalswagens worden gemaakt, doen ons al dromen van een prachtige stoet”, klinkt het.

De aanloop naar het carnavalsfeest had dit jaar geanimeerder gekund. Dat geven ze bij het carnavalscomité van Wieze grif toe. Geen enkele kandidaat diende zich aan voor de jaarlijkse Prinsenverkiezing. “Een succesvol jaar start echter normaal met het verkiezing van een Prins, maar het is nu eenmaal anders gelopen deze keer”, zegt voorzitter Gino Callebaut. “We willen daarom een oproep naar de toekomst doen. Ons carnaval in stand houden, is niet alleen de taak van het comité. Iedereen moet daar wat aan meewerken. We hopen dus dat er zich voor 2021 wel snel nieuwe kandidaten aandienen.”

Dat het een prinsloze stoet wordt, laten de comitéleden zich nu niet aan het hart komen. Ze hebben er vertrouwen in dat de stoet geweldig wordt. “De groepen zijn al wekenlang aan hun wagens bezig en die zien er veelbelovend uit”, zegt Callebaut. “We kunnen zondag rekenen op de deelname van liefst 13 groepen van eigen bodem. De thema’s zijn weer spitsvondig, helemaal Wieze, sommige braafjes, andere redelijk pikant of gezouten.”

Bovendien is het kindercarnaval aan een veertigste jubileum toe. “Dit keer kijken we enorm uit naar de zelf ontworpen wagentjes die kinderen in aanloop naar de kinderstoet hebben gemaakt”, klinkt het. “Op zaterdag zien we ze allemaal verschijnen, kiezen we een kinderprins en -prinses en eindigt de stoet met een feest in een kermisdorp in de Oktoberhallen. Aan het jubileum koppelen we dit jaar ook een kleurwedstrijd.”

De kindercarnaval vindt plaats op zaterdag 7 maart vanaf 14 uur. De carnavalsstoet zelf staat gepland op zondag 8 maart, vanaf 14 uur. Op maandag 9 maart viert Wieze “Zotte Maandag” met popverbranding op het Wiezeplein om 22 uur.