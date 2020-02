Carnaval in Puzzeltje met pannenkoeken, modeshow en fuif Nele Dooms

19 februari 2020

In basisschool De Puzzel in Lebbeke hebben ze de carnavalsstemming al volop in gang gezet. De kinderen hielden er woensdag hun eigen carnavalsfeest. En dus kwamen ze verkleed naar school. “Om iedereen goed te laten zien welke leuke outfits de kinderen allemaal uit hun mouw toverden, organiseerden we een heuse modeshow”, zegt juf Liesbeth Moortgat. “Iedereen mocht de rode loper op.” Starten deed het carnavalsfeest eerst met lekkere pannenkoeken. Niet zomaar pannenkoeken, maar wel in de vorm van een clownsgezicht. En tot slot konden de kinderen zich nog eens goed uitleven op een verklede kinderfuif.