Carnaval dit jaar zonder Prins Nele Dooms

31 januari 2020

15u21 0 Lebbeke Het carnaval in Wieze zal het dit jaar zonder Prins Carnaval moeten stellen. Niemand stelde zich voor 2020 kandidaat voor de jaarlijkse verkiezing.

Geen kandidaten, geen prinsenverkiezing in de Oktoberhallen en niemand die tijdens de carnavalsstoet begin maart vanop de prinsenwagen met de scepter zal zwaaien over carnavalvierend Wieze. Dat stelt het carnavalscomité van Wieze vast. “Jammer genoeg boden zich voor 2020 geen kandidaten-prins aan”, klinkt het daar. “We betreuren dat, maar er valt niets aan te doen.”

Het is niet de eerste keer dat zich in Wieze geen kandidaten Prins Carnaval aandienen. Dat gebeurde nog al eens in 2008. Het comité besliste toen om de prins van het jaar voordien nog een jaar langer Prins Carnaval te laten zijn. “Deze keer hebben we beslist dat niet te doen”, zegt voorzitter Gino Callebaut. “Daardoor wordt het een jaar zonder Prins. In de plaats zullen we de jeugdprins en -prinses de feestelijkheden te laten leiden.”

Ondanks het gebrek aan Prins, zal het carnavalsprogramma er wel hetzelfde uitzien als andere jaren. Het feestweekend start op vrijdag 7 maart met een zitting in het gemeentehuis van Lebbeke. Op zaterdag 8 maart vindt de kindercavalcade plaats in het centrum van Wieze. Zondag 9 maart is het tijd voor het grote werk met de carnavalsstoet.