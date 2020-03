Callebaut neemt maatregelen voor coronavirus en laat werknemers van thuis werken Koen Baten

04 maart 2020

16u57 14 Lebbeke Chocoladefabriek Barry Callebaut heeft beslist om maatregelen te nemen voor het coronavirus dat in België momenteel de ronde doet. Een risicopatiënt zou dinsdag naar huis gestuurd zijn nadat hij op reis was geweest in Noord-Italië en moet de komende twee weken van thuis werken. “Wie echt niet aanwezig moet zijn blijft beter ook thuis”, klinkt het.

De fabriek heeft woensdag beslist om ook enkele andere werknemers die van thuis uit kunnen werken thuis te laten werken de komende twee weken. Dit om problemen te voorkomen. Op dit moment is er nog geen besmetting vastgesteld op de werkvloer. Het bedrijf neemt ook nog andere maatregelen en houdt de werknemers van de productie gescheiden van de andere werknemers. Het bedrijf bevestigt dat ze deze maatregelen nemen. “Het is vooral een voorzorgsmaatregel naar de toekomst toe”, zegt Christiaan Prins. “We willen voorkomen dat er zich problemen zouden voordoen in Wieze waardoor de productie in het gedrang komt. De fabriek moet blijven draaien”, klinkt het. “We werken er met heel wat werknemers. Wanneer iemand echt niet aanwezig hoeft te zijn, raden we hen dan ook aan om gewoon thuis te werken”, aldus Prins. Om hoeveel werknemers dit exact gaat, kan het bedrijf niet zeggen. Op dit moment is er nog geen enkele persoon positief getest op het virus.