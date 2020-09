Cadeaubons voor kwetsbare gezinnen dankzij subsidie: “Koopkracht in eigen gemeente verhogen” Nele Dooms

08 september 2020

15u59 1 Lebbeke Kwetsbare gezinnen in Lebbeke zullen de Lebbeekse cadeaubon ontvangen. Het gemeentebestuur wil die operatie financieren met subsidie van de Vlaamse regering. “Zo zorgen we ervoor dat de koopkracht in eigen gemeente verhoogt en is dit ook een win-win voor onze lokale middenstand”, klinkt het.

De Vlaamse Regering trekt 15 miljoen euro uit als compensatiebudget voor kwetsbare doelgroepen, in het kader van de coronacrisis. Ruim 32.300 euro daarvan vloeit naar Lebbeke. “De toelage is bestemd om de koopkracht te verhogen en we moeten ze aanvragen voor 30 september”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “Wij zullen de centen besteden om kwetsbare inwoners de Lebbeekse cadeaubons te schenken. De doelgroepen zijn onder andere langdurig zieken, mensen die een beroep moeten doen op het OCMW of in budgetbeheer zitten.”

Streefdoel is om elke persoon uit die doelgroep twee cadeaubons te geven. “We becijferden dat dit een totaalbedrag oplevert van zo’n 58.000 euro”, zegt De Cock. “Omdat we hiervoor dus niet toekomen met de subsidie van de Vlaamse Regering, gaan we dit nog aanvullen met een Vlaamse subsidie tegen armoedebestrijding. Ook die is ongeveer 30.000 euro groot. Voordeel van te werken met cadeaubons is dat we op deze manier zeker zijn dat de centen terugvloeien naar Lebbeke zelf. De bons zijn immers te gebruiken bij onze plaatselijke handelaars.”