Buurtweg De Capaen in ere hersteld Nele Dooms

19 mei 2020

17u20 0 Lebbeke Buurtweg De Capaen, de trage weg tussen de Opstalstraat en de Potaardestraat en een belangrijke verbinding op de grens van Lebbeke en Buggenhout, is in ere hersteld. Vorig jaar werd al aangekondigd dat de weg degelijk zou aangelegd worden. Die werken zijn zopas uitgevoerd.

De toegankelijkheid van De Capaen liet de voorbije jaren te wensen over. “Door het landbouwverkeer lag deze weg er slecht bij voor fietsers die via deze weg veiliger naar Buggenhout kunnen fietsen”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Omdat dit een belangrijke verbinding is en de buurtweg ook deel uitmaakt van het mountainebikenetwerk, vonden we het nodig een opknapbeurt uit te voeren.”

Samen met het provinciebestuur werd beslist de trage weg te herstellen en deels te verharden. Dat gebeurde nu over een lengte van zeshonderd meter. De buurtweg is voortaan drie meter breed. Het project kostte zo’n 18.000 euro, waarvan de provincie Oost-Vlaanderen veertig procent betoelaagde. “Een terechte investering”, meent Uyttersprot. “We willen in Lebbeke trage wegen graag optimaal inrichten voor de zwakke weggebruikers en waar mogelijk fietsvriendelijk maken als mooi alternatief voor fietspaden.”

Wie op wandel wil in Lebbeke of er met de fiets op uit wil trekken, kan via www.lebbeke.be/tragewegenkaart een tragenwegenkaart vinden. Ook de bestaande gemeentelijke fiets- en wandelroutes en gelegenheidswandelingen zijn daarop te raadplegen.