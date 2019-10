Buurtweg Capaen krijgt opknapbeurt voor betere toegankelijkheid Nele Dooms

16 oktober 2019

16u13 2 Lebbeke Het schepencollege van Lebbeke laat de Capaen, de buurtweg die een verbinding vormt tussen de Opstalstraat en de Potaardestraat, half verharden. Zo moet deze trage weg, die zorgt voor een verbinding tussen Heizijde in Lebbeke en Opstal in Buggenhout, toegankelijker worden. Het nieuws wordt naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg aanstaande weekend bekend gemaakt.

“We willen trage wegen graag optimaal inrichten voor de zwakke weggebruikers en waar mogelijk fietsvriendelijk maken”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Net daarom hebben we nu met het schepencollege beslist om de Capaen aan te pakken. In de toekomst bekijken we verder welke opportuniteiten zich nog voordoen en welke buurtwegen mits wat aanpassingen een mooi alternatief vormen voor fietspaden.”

De Capaen is momenteel door het intense landbouwverkeer dat er passeert, haast niet meer goed toegankelijk voor fietsers. Toch is hij opgenomen in het Tragewegenplan van Heizijde. “Omdat hij een belangrijke verbinding vormt, maar nu niet altijd helemaal perfect toegankelijk is voor de gewone fietser, is een herstel en verbeteren van de ondergrond zeker te verantwoorden”, zegt Uyttersprot. “De buurtweg maakt overigens ook deel uit van het mountainbikenetwerk in onze gemeente.”

De trage weg half verharden zal ongeveer 22.000 euro kosten. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor 40 procent subsidie.