Buurtbewoners willen geen zomerbar meer in Baardegemsestraat: gemeente wil pop-upreglement verfijnen Nele Dooms

05 oktober 2020

12u13 1 Lebbeke Omwonenden van de Baardegemsestraat in Lebbeke willen liever geen zomerbar meer in de straat. Dat lieten ze weten aan burgemeester Raf De Wolf en de voltallige gemeenteraad. In een evaluatieverslag lijsten ze hun grieven op rond Bar Click’O, die de voorbije zomer op een weide in de Baardegemsestraat open was, op. Een winterbar op dezelfde locatie komt er alvast niet.

De buurtbewoners zelf houden zich liever op de achtergrond, maar tijdens de jongste gemeenteraadszitting bracht oppositiepartij Open Vld het schrijven van de bewoners rond de zomerbar ter sprake in het vragenkwartier. Gemeenteraadslid Ann Doran (Open Vld) legde daarbij burgemeester Raf De Wolf (N-VA) het vuur aan de schenen over zijn overleg dat hij met buurtbewoners had gehad. “Op een paar kleinigheden na zijn er toch absoluut geen problemen geweest met de pop-upbar Bar Click’O”, stelde Doran. “Maar in het verslag van de buren over hun overleg met de burgemeester lezen we dat die beaamt dat de uitbater respectloos was naar de buurt en dat hij herkende dat de zomerbar meer een discotheek dan een bar was. We vragen ons af van waar dat komt als er eigenlijk geen problemen waren.”

Geluidsoverlast

De buren zelf zien dat anders. 26 gezinnen, goed voor 48 personen, spreken zich in een mail ‘uitdrukkelijk uit tegen een mogelijk toekomstig hernemen van een gelijkaardig initiatief als de zomerbar van voorbije zomer.’ “Wij wensen geen enkele inwoner toe wat wij deze zomer aan hinder ondervonden, elf weken lang”, klinkt het. “Voor ons was dit een ‘openluchtdiscotheek’ die een landelijk rustig gebied aan de rand van Lebbeke verstoorde.”

In hun evaluatie van de zomerbar klagen de buurtbewoners een gebrek aan communicatie aan en dat er vooraf te weinig studie naar de impact van het initiatief ging. Volgens hen was er ook sprake van geluidsoverlast. “De zomerbar bevond zich in een agrarisch buitengebied waar in normale omstandigheden het geluidsniveau ‘s nachts nauwelijks over de 30 decibel gaat. Dat is niet te rijmen met bijvoorbeeld dj-activiteiten, geluidsboxen en een drukte ‘s avonds”, klinkt het. “Velen van ons hadden ook te kampen met een verstoorde nachtrust. De buurt verdient meer respect en wil geen herhaling van deze activiteiten in de toekomst.”

Reglement verfijnen

Volgens burgemeester Raf De Wolf liet hij meldingen en opmerkingen van de buurt altijd weten aan de uitbater van de zomerbar. “Er is inderdaad een zekere verontwaardiging bij omwonenden over bepaalde zaken”, zegt hij. “We nemen daar als schepencollege akte van. Langs de andere kant stellen we vast dat er in de maanden van de opening slechts één daadwerkelijke interventie van de politie geweest is. Bij meldingen van overlast ging de politie ter plaats een kijkje nemen. Maar overlast is een subjectief begrip en niet altijd in PV’s vast te leggen. De uitbating van de zomerbar viel onder een reglement dat we opstelden rond pop-ups en dat is niet overtreden geweest. We gaan dat reglement wel nog eens onder de loep nemen en verfijnen. Van geruchten dat er ook een winterbar zou komen in de Baardegemsestraat is alleszins geen sprake.”