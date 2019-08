Buurtatelier ‘t Lab Gods verenigt jong en oud in mega-bingo Nele Dooms

29 augustus 2019

13u42 1

Het Buurtatelier ‘t Lab Gods, opgericht in de wijk Heilig Kruis in Lebbeke om verschillende nieuwe bestemmingen van de kerk in de Lange Minnestraat te onderzoeken en de buren daar dichter bij elkaar te brengen met allerlei initiatieven, organiseert op 4 september een mega-bingo. Die moet jong en oud verenigen. De scouts en het animatieteam van het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken slaan, onder impuls van ‘t Lab Gods, de handen in elkaar om de bingo-spelnamiddag te organiseren. De doelgroep zijn de oudste parochianen van ‘t Kruis en ex-bewoners die inmiddels in een woonzorgcentrum verblijven. “Dankzij de steun van de Cera kon een liftbus geregeld worden voor wie er met eigen vervoer niet geraakt”, klinkt het. “Niemand hoeft dus iets van de pret te missen.” De mega-bingo vindt plaats op woensdag 4 september, van 14 tot 17 uur, in de kerk van de Lange Minnestraat. Iedereen mag bij deze namiddag aansluiten. Info: hetlabgods@gmail.com of tel. 0476/93.55.75.