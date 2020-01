Buurtatelier ‘t Lab Gods en Huize Wispelaere lanceren buurttafels en buurtfoon Nele Dooms

29 januari 2020

17u19 6 Lebbeke Buurtatelier ‘t Lab Gods, dat al een hele tijd ontmoetingsactiviteiten organiseert in en rond de parochiekerk van de wijk H.Kruis rond de Lange Minnestraat in Lebbeke, heeft in Huize Wispelaere, het rusthuis in de wijk, een partner gevonden. Samen zullen zij buurttafels organiseren om mensen samen te brengen. Er wordt ook een ‘buurtfoon’ in gebruik genomen.

Buurttafels dat draait rond mensen samen brengen rond een lekkere maaltijd en een bijhorend informatiegedeelte. De spits werd woensdagmiddag afgebeten in het restaurant Eglantier van Huize Wispelaere. De kok zorgde voor een menu met ossenstaartsoep en varkenswangetjes met Wieze Trippel. Ondertussen gaf Sarah Verheyden van de Cultuurdienst uitleg over de nieuwe UiTpas in Lebbeke. Die zorgt voor kortingen en voordelen voor ontspanningsactiviteiten.

Op 28 februari vindt een volgende buurtmaaltijd plaats in ‘t Kastarken. Daar zal huisarts Freya Saeys tips geven ‘om 100 jaar te worden’. Op het menu staan frietjes met stoofvlees en dame blanche. Iedereen uit de buurt is welkom, maar vooraf inschrijven is wel nodig.

In Huize Wispelaere staat voortaan ook de ‘buurtfoon’. Iedereen kan daar terecht met kleine hulpvragen. “Griep en iemand nodig om boodschappen te doen? Vervoer nodig voor de buurttafel? ‘t Lab gods heeft een fichebak met hulpvaardige buren”, legt Ann Van der Vreken uit. “Wie hier voor kleine, occasionele hulpvragen beroep wil op doen, kan bellen naar 052/52.37.73.” Info: hetlabgods@gmail.com.