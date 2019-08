Buschauffeur rijdt zich vast op smalle weg en komt met achterkant in gracht terecht Koen Baten

01 augustus 2019

12u05 0 Lebbeke Een buschauffeur beleefde gisterenavond in Lebbeke geen fijne avond. De bestuurder reed aan hondenschool ‘De Trouwe Hond' ter hoogte van de Hof-Ter-Varentstraat zichzelf vast. De smalle weg neemt daar een scherpe bocht die de chauffeur met zijn bus eigenlijk niet kon nemen.

De achterkant van de bus kwam in de gracht terecht waardoor hij zijn weg niet meer kon vervolgen. De bus zelf raakte niet zwaar beschadigd, maar moest wel getakeld worden. Het is niet bekend of er naast de chauffeur mensen aanwezig waren op de bus. Er vielen geen gewonden.