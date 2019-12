Brouwerij ‘t Kroontje stelt nieuwe creatie Belse Forel voor Nele Dooms

05 december 2019

12u40 0

Brouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle lanceert een nieuw bier: Belse Forel. De voorstelling aan het grote publiek vindt aanstaande zondag 8 december plaats. De nieuwe drank is gecreëerd door Dimitri Verbraeckel, stuwende kracht achter de Rebelle-bieren. Hij blijft passioneel bezig met alles wat met bier te maken heeft en zit niet stil als het op het uitdenken en uitproberen van nieuwe recepten aankomt. “Ik was al een hele tijd aan het broeden op het ontwikkelen van een nieuw bier om tegemoet te komen aan de vraag naar suikervrije bieren”, zegt hij. “Het resultaat is de Belse Forel, onze interpretatie van een zeldzaam trappistenbier uit de Gaumestreek. Met een alcoholpercentage van 7,5 % en de afwezigheid van restsuikers zal dit bier ongetwijfeld aangenaam verrassen.” Proeven kan zondag tussen 11 en 18 uur. Wie hiervoor de brouwerij bezoekt, kan meteen ook ontdekken hoe het bier tot stand kwam. De degustatieruimte bevindt zich aan de Hogebrug 62 in Denderbelle. Info: www.tkroontje.be.