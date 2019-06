Brouwerij ‘t Kroontje stelt nieuw bier voor Nele Dooms

18 juni 2019

12u59 1 Lebbeke De ambachtelijke Brouwerij ‘t Kroontje van Denderbelle is opnieuw klaar om alweer een nieuw bier voor te stellen. Deze keer gaat het om de ‘Rebelle limited 2019 - Melon Huell’. Het is de nieuwste tripel in het ‘Limited Edition’-gamma waar de brouwerij regelmatig mee uitpakt.

Met een alcoholpercentage van 8,5 % is het bier gebrouwen met een relatief nieuwe zeldzame hopsoort. “Deze keer kozen we voor de Duitse Melon Huell”, zegt Dimitri Verbraekel. “Deze bezorgt het bier een levendige smaak van honingmeloen, aardbei en een lichte toets van abrikoos. We zijn heel benieuwd naar reacties van proevers.” Proeven kan aanstaande zondag 23 juni in de degustatieruimte van de brouwerij. Brouwer Dimitri Verbraekel staat klaar om alle vragen over het nieuwe bier en hoe het tot stand kwam te beantwoorden. Degusteren en babbelen kan van 11 tot 18 uur. ‘t Kroontje bevindt zich aan de Hogebrug 62 in Denderbelle.