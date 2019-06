Brouwerij ‘t Kroontje presenteert nieuwe limited edition: Melon Huell Nele Dooms

25 juni 2019

18u35 0 Lebbeke Brouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle is alweer toe aan een nieuwe limited edition. De amateurbrouwerij, die ondertussen al meer dan vijf jaar bestaat, probeert met regelmaat van de klok een nieuw bier met beperkte oplage uit te brengen. Deze keer krijgt dat de naam “Rebelle limited 2019 - Melon Huell”.

Het waren amateurbrouwers Marc Verberckmoes en Dimitri Verbraekel die Denderbelle weer een eigen brouwerij gaven. Dat was sinds 1937 geleden, tot de twee de ambachtelijke brouwerij ‘t Kroontje uit de grond stampten. Het was de start van een succesverhaal, want de brouwinstallatie van ‘t Kroontje brouwt sindsdien alleen maar meer en meer. “Jammer genoeg moesten we een tijdje geleden afscheid nemen van Marc Verberckmoes. Hij overleed aan kanker”, zegt Verbraekel. “Deze nieuwe limited edition dragen we dan ook aan hem op.”

De Melon Huell is een tripel met een alcoholpercentage van 8,5 procent. “Dit bier is gebrouwen met een relatief nieuwe en zeldzame hopsoort”, zegt Verbraekel. “We kozen voor de Duitse Melon Huell. Deze bezorgt het bier een levendige smaak van honingmeloen, aardbei en een lichte toets van abrikoos.”

Wie de nieuwste telg in het biergamma van ‘t Kroontje, of de andere bieren, wil degusteren, kan terecht in de degustatieruimte van de brouwerij, aan de Hogebrug 62 in Denderbelle. De ruimte is elke tweede en vierde zondag van de maand open vanaf 11 uur.

Info: www.tkroontje.be.