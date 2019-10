Brouwerij ‘t Kroontje gunt blik achter de schermen Nele Dooms

07 oktober 2019

Wie graag eens een ambachtelijke brouwerij echt in werking wil zien, kan daarvoor het aanstaande weekend in Brouwerij ‘t Kroontje in Denderbelle terecht. Daar vinden op zaterdag 12 en zondag 13 oktober Open Brouwdagen plaats. Iedereen is welkom om één of meerdere delen van het brouwproces te volgen. Brouwer Dimitri Verbraekel brouwt het ‘Bels Vosken’, een licht doordrinkbier van 5,5 procent met hergisting op fles. “Dit bier is in de streek ondertussen een vaste waarde geworden en wordt goedkeurend door bewoners van Denderbelle en omstreken ‘een Vosken’ genoemd”, zegt hij. “Ik zal uitleg geven tijdens het brouwen. De Open Brouwdag blijkt een succesformule. We organiseren dit nu voor de derde keer en verwachten veel bezoekers.” Tussendoor vindt er een educatieve tentoonstelling rond het brouwproces plaats. Wie wil, kan zelfs ontbijten met Rebelle bierbrood, Rebelle bierkaas en Rebelle bierpastei. Dat is mogelijk op beide dagen, van 8.30 tot 11 uur. Voor de opendeur kan iedereen vrij in en uit, maar voor het ontbijt is wel een inschrijving en betaling van 12 euro nodig. Info: brouwerijtkroontje@gmail.com of www.tkroontje.be.