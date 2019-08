Boomgaard bezorgt leerlingen Konkelgoed bij start schooljaar vers appelsap Nele Dooms

28 augustus 2019

De leerlingen van basisschool Konkelgoed in Lebbeke zullen bij de start van het nieuwe schooljaar volgende week kunnen proeven van vers appelsap. Om daar voor te zorgen zijn ouders, grootouders en leerkrachten deze week in de weer om appels en peren te plukken in de boomgaard van het Konkelgoed. “We zijn niet voor niets een groene basisschool”, zegt Marleen De Leeuw. “Op ons terrein staan ook veel fruitbomen. Met een team vrijwilligers houden we nu een pluk, zodat we bij de start van het schooljaar over vers fruit beschikken. De oogst gebruiken we om bio Konkelsap te laten persen.” De kinderen zullen maandag dus als geen ander de dorst kunnen lessen.