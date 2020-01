Bon’Ap opent nieuwe vestiging maaltijdwinkel aan Brusselsesteenweg Nele Dooms

08 januari 2020

14u15 4 Lebbeke Lebbeke heeft voortaan zijn eigen Bon’Ap maaltijdwinkel. Die is sinds woensdag geopend aan de Brusselsesteenweg, op de locatie van de vroegere Lidl en naast doe-het-zelfzaak Hubo. Het is de 29ste vestiging van deze keten in Vlaanderen. Naar aanleiding van de openingsdagen zijn er proevertjes voor alle bezoekers.

Bon’Ap wordt de grote broer van Buurtslagers genoemd. Het is een voedingswinkel met een eigen Buurtslagers-slagerij. Bezoekers vinden er dus dagvers vlees en charcuterie, maar kunnen ook kiezen uit een uitgebreid traiteurassortiment en on-the-go-maaltijden zoals maaltijdsalades en broodjes. “Die worden allemaal dagvers ter plaatse bereid”, zegt manager William Ally. “Omdat we ook inspelen op foodtrends, kan er in Lebbeke bijvoorbeeld ook gesmuld worden van gourmetburgers, vers bereide wraps en koffiekoeken. De gerechten kan je ter plaatse opeten in de eethoek of meenemen voor onderweg.”

Bon’Ap heeft ondertussen al 29 vestigingen, waarvan zeventien in Oost-Vlaanderen. De opening in Lebbeke betekent een extra tewerkstelling van een tiental werknemers. De winkel zoekt overigens nog extra traiteurmedewerkers. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens de openingsdagen altijd aanbieden in de winkel.

De openingsdagen lopen van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 januari. Klanten kunnen dan niet alleen profiteren van uitzonderlijke promo’s, maar er zijn ook voortdurend proevertjes om het ruime aanbod van Bon’Ap voor te stellen.