Boete voor Oktoberhallen nadat jobstudenten er onbeschermd met asbest werken Nele Dooms

15 november 2019

17u01 0 Lebbeke Jobstudenten blootstellen aan asbest, daar hangen straffen aan vast. Dat is vrijdag nog maar eens gebleken bij de Dendermondse strafrechtbank. De bvba Oktober Events kreeg er een boete van 48.000 euro opgelegd. Zaakvoerder Gilbert V.B. kreeg zelf ook een boete van 9.600 euro.

De feiten dateren van de zomer van 2017. In juli trokken twee jobstudenten het dak van de Oktoberhallen van Wieze op. Ze moesten er de onderdakplaten van de feestzaal uitbreken en in de plaats isolatie plaatsen om het dak geluidsdicht te maken. Toen toevallig de Welzijnsinspectie een onverwachte controle uitvoerde van het personeel, stelden de inspecteurs vast dat de dakplaten uit asbest bestonden. De jobstudenten bleken daar op geen enkele manier op voorbereid en gingen zonder enige bescherming met het asbestafval om.

Dat kreeg nu een staartje voor het gerecht. De arbeidsauditeur tilde zwaar aan de feiten. “Op geen enkel ogenblik was er voor de werken een risicoanalyse gebeurd. Dan zou duidelijk geweest zijn dat er asbest aanwezig was, en had de blootstelling aan deze gevaarlijke stof beperkt kunnen worden. Nu zijn twee zeer jonge mensen blootgesteld aan asbest, met alle risico’s voor de gezondheid. Ze klopten zonder beter te weten de asbestplaten kapot, brokstukken werden door de inkomhal naar buiten gedragen en wat achterbleef werd bij elkaar geveegd en vervolgens opgezogen door en stofzuiger. Dit getuigt van een roekeloze en bijzonder nalatige ingesteldheid.”

Zaakvoerder V.B. probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij zelf niet beter wist. “Hij wist niet dat de dakplaten uit asbest bestonden”, zei zijn advocaat tijdens het proces. “Hij was die jongens zelfs eigenhandig aan het helpen. Dat zou hij toch niet doen als hij besefte dat er asbest in het spel was. Mijn cliënt was zich echt van geen kwaad bewust.”