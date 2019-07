Blauwalgen ontdekt op Vondelbeek Nele Dooms

05 juli 2019

12u35 0

Er zijn blauwalgen ontdekt in de Vondelbeek, op de grens van Dendermonde met Lebbeke. De Vlaamse Milieu Maatschappij deed de vaststellingen ter hoogte van het wachtbekken aan de Dries in Denderbelle. De blauwalgen zijn er vermoedelijk ontstaan door de warme temperaturen van de voorbije weken en te weinig zuurstof in het water. Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën en kunnen giftig zijn. Ze kunnen voor irritaties zorgen aan ogen of huid, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten met zich meebrengen. Het kan ook gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij dieren. De VMM heeft een staal genomen om te analyseren en zo te weten te komen of het om toxische algen gaat. De resultaten daarvan zullen begin volgende week bekend zijn. Daarom is er nu een politiebesluit uitgevaardigd dat vanaf nu verbiedt om water te capteren uit de Vondelbeek, vanaf de Dries tot de Moerstraat in Lebbeke, voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Ook elke vorm van zachte recreatie, zoals kajakken, kanovaren en vissen op de Vondelbeek is verboden. Wanneer de situatie zal opgelost zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.

