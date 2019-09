Bijna vijfhonderd kinderen wagen zich aan scholencross Nele Dooms

18 september 2019

Bijna vijfhonderd kinderen, 488 om precies te zijn, hebben woensdagnamiddag deelgenomen aan de jaarlijkse Scholencross in Lebbeke. De Gemeentelijke Sportdienst, die het gebeuren samen met Stichting Vlaamse Schoolsport en atletiekclub AC Lebbeke organiseert, is daar heel blij mee. “De Scholencross is een echte traditie in onze gemeente”, zegt Wendy Cooreman. “We kunnen daarvoor steevast op de deelname van de Lebbeekse basisscholen rekenen. De Schatkist uit Wieze, gemeenteschool De Puzzel, de Minnestraal, Vrije Basisschool Dorp en Heizijde, Konkelgoed en de Bellewij uit Denderbelle vaardigen allemaal leerlingen af. Daardoor blijven we recordcijfers optekenen.” De wedstrijden werden in diverse categorieën gelopen en de deelnemende kinderen gingen er enthousiast tegenaan.