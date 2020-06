Bijna 370 wandelaars stappen nieuw trage wegennetwerk in en rond Heizijde in Nele Dooms

28 juni 2020

11u23 0 Lebbeke Er werd flink wat afgewandeld in en rond Heizijde in Lebbeke dit weekend. Aanleiding was de voorstelling van het nieuw tragewegenproject in deze buurt. Het gemeentebestuur gaf een heel pak buurtwegen een nieuw leven, zodat ze samen een mooie wandeling vormen. Bijna 370 liefhebbers gingen enthousiast op verkenning.

Samen met wandelvereniging De Denderklokjes uit Lebbeke stippelde het gemeentebestuur een tocht van 7,5 kilometer uit, die geïnteresseerden de kans geven om nieuwe buurtwegen te ontdekken. “Het traject omvat onder andere een trage weg door het Poelbos, wat zeker een meerwaarde is”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Lebbeke zet al langer in op de heropwaardering van trage wegen, die vaak een mooi, rustig en veilig alternatief bieden voor drukkere autowegen. In en rond Heizijde zijn we erin geslaagd om voor ruim 1.300 meter aan trage wegen te heropenen.”

Ook de bedding van de Capaen, een bestaande trage weg tussen de Potaardestraat en de Opstalstraat, is hersteld zodat deze nu ook voor fietsers vlotter te gebruiken is. De Capaen heeft een lengte van ongeveer 600 meter. Voor het openen en herstellen van de trage wegen kon Lebbeke rekenen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen van 11.554 euro.

“Veel trage wegen waren in onbruik geraakt, maar die situatie wordt sinds een aantal jaren omgedraaid”, zegt Uyttersprot. “De huidige coronacrisis heeft ook aangetoond dat recreatie dicht bij huis actueler is dan ooit. We zijn blij dat we als bestuur ons steentje kunnen bijdragen aan de mogelijkheden voor onze inwoners om te onthaasten in de eigen achtertuin.”