Bibliotheek zoekt dichter met sms-gedichten Nele Dooms

07 januari 2020

De bibliotheek van Lebbeke gaat op zoek naar een nieuwe bibdichter. Die wordt aangesteld voor een jaar en maakt gedichten over de bibliotheek en belangrijke gebeurtenissen in de bib zoals de jeugdboekenmaand, de Kinder- en Jeugdjury en de voorleesmomenten. De gedichten krijgen gedurende een jaar een ereplaats in de bib. Wie bibdichter wil worden, moet tussen tien en twaalf jaar oud zijn. Kandidaten moeten de uitdaging uitgaan om een “160" of een “sms-gedicht” te schrijven rond het thema “nu”. Een 160 is een gedicht met precies 160 tekens, spaties en leestekens. De dichtvorm werd in 2005 bedacht en ook wel sms-gedicht genoemd, omdat vroeger maximaal 160 tekens verstuurd konden worden met één sms. Geïnteresseerde kinderen kunnen hun gedicht doorsturen naar de bibliotheek van Lebbeke voor 17 januari. Dat kan via bibliotheek@lebbeke.be. Tijdens de poëzieweek zal de winnaar bekend gemaakt worden.