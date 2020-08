Bibliotheek zet deze zomer extra in op taal en lezen Nele Dooms

07 augustus 2020

16u03 0 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke zet deze zomervakantie extra in op taal en lezen. Onder andere een initiatie voor kleuters en een leeskamp staan op het programma.

“Omdat het schooljaar te kampen had met onderbrekingen en tijdsgebrek wegens de coronacrisis, is besloten om deze zomer in de bib extra in te zetten op taal- en leesstimulatie voor kleuters en kinderen van de lagere school”, zegt schepen Maria Van Keer (CD&V). “Ze krijgen zo de kans eventuele opgelopen achterstand wat bij te werken. We werken samen met de Leesbeesten, omdat zij daar achtergrondkennis en ervaring mee hebben. En we mikken vooral op leerlingen van het derde en vierde leerjaar, omdat uit de praktijk blijkt dat net die leerjaren vaak een extra boost kunnen gebruiken op vlak van lezen. Ook zijn het die leerjaren geweest die de afgelopen weken het minst naar school zijn kunnen gaan.”

Tijdens het Spuuuwwkamp, waarvoor jeugd en sportdienst, bibliotheek en academie samenwerken, zal dan ook een Leeskamp plaatsvinden. Dat is voorzien van 24 tot en met 28 augustus, dagelijks van 9 tot 16 uur. De deelnemers komen dan alles te weten over vossenstreken tijdens een beestige leesweek. Meedoen kost 60 euro.

Eerst vindt er ook nog een “taalpretinitiatie voor kleuters” plaats. Van 19 tot en met 21 augustus kunnen kleuters in de bib terecht om samen naar verhaaltjes te luisteren en daar vervolgens rond te knutselen en te spelen. “Al spelend stimuleren we de Nederlandse taal”, zegt bibliotheekmedewerker Hanne Callewaert. “Kleuters van vier tot zes jaar kunnen meedoen. Dit is helemaal gratis.”

Info: bibliotheek@lebbeke.be.