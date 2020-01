Bibliotheek stelt nieuwe bibdichter aan: Lander Uyttersprot schreef leukste sms-gedicht Nele Dooms

29 januari 2020

17u38 1 Lebbeke Bij de start van de Poëzieweek heeft de bibliotheek van Lebbeke een nieuwe bibdichter aangesteld. Die eer gaat naar Lander Uyttersprot (11). Hij schreef het leukste sms-bericht.

Om een nieuwe bibdichter te vinden deed de Lebbeekse bibliotheek een oproep naar kinderen om sms-gedichten te schrijven. Een ‘160’ of een ‘sms-gedicht’ is een gedicht met precies 160 tekens, spaties en leestekens. De dichtvorm werd in 2005 bedacht en sms-gedicht genoemd, omdat vroeger maximaal 160 tekens verstuurd konden worden met één sms. Lander slaagde met glans in de opdracht, zodat schepen van Cultuur Maria Van Keer de jeugdige poëet woensdag officieel kon benoemen als bibdichter van 2020. Lander volgt Gitte De Smedt op, die haar taak in 2019 uitvoerde. Het komende jaar zal Lander bij leuke of bijzondere activiteiten of dagen in de bib een passend gedicht schrijven.

De bibliotheek zorgt tijdens de Poëzieweek overigens voor verschillende activiteiten. Zo krijgen klanten bij de Lebbeekse bakkers, slagers en koffiehuizen een kaartje met een fijn gedicht. Daarmee maken ze ook kans op een leuk cadeautje, af te halen in de bib.

Op zondag 2 februari vindt een workshop met dichteres Siel Verhanneman en illustratrice Penelope Deltour plaats. Om 10 uur nemen zij het publiek mee op een poëtische trip. Het wordt een levendige en interactieve lezing waarbij bewezen wordt dat poëzie springlevend is. Om het zondagsgevoel compleet te maken, is er vanaf 10 uur een koffie-en-croissant-moment. Liefhebbers zijn welkom in de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke.