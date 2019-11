Bibliotheek start nieuwe leesgroep voor kleuters: schepen Maria Van Keer leest voor Nele Dooms

08 november 2019

17u51 0

De bibliotheek van Lebbeke stapt dit jaar voor de twaalfde keer in de Kinder- en Jeugdboekenjury. Uniek voor Lebbeke is de “kleuterleesgroep”. “Je kan nooit vroeg genoeg beginnen met boeken”, zegt schepen Maria Van Keer (CD&V). “Daarom is voorlezen zo belangrijk. Het helpt om de taalontwikkeling bij kindjes te verhogen. En ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling is voorlezen belangrijk. Voorlezen helpt ook om beter te leren luisteren en het concentratievermogen te trainen. Het bestaan van de kleuterleesgroep is daarom een heel goede zaak.” Om dat te onderstrepen nam schepen Van Keer zelf enkele verhaaltjes ter hand om ze voor te lezen aan de kleuters. Dat gebeurde tijdens de nieuwe start van de Kinder- en Jeugdboekenjury in de Lebbeekse bib. In de Kabouterhoek van de bibliotheek werd het heel gezellig gemaakt. De Lebbeekse bib voorziet het komende werkjaar bovendien ook boekgebonden uitstapjes voor de KJV-leden. “We willen daarmee het leesplezier verhogen en een leuk leesclubgevoel creëren bij de leden”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Tijdens de kerstvakantie gaan alle groepen bijvoorbeeld al naar Kerstmagie in het kasteel van Hingene. Maar ook theatervoorstellingen en ontmoetingen met schrijvers staan op het programma.”