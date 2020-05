Bibliotheek start met extra service aan huis voor minder mobiele inwoners Nele Dooms

18 mei 2020

17u43 1 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke start met een extra service: ‘bib aan huis’. Dat is bestemd voor inwoners die minder mobiel zijn en zo moeilijk zelf in de bibliotheek geraken. De dienstverlening gaat in vanaf 15 juni.

Het initiatief komt er op vraag van de Seniorenraad. “Voorzitter Roger Meert nam contact op om te peilen naar een mogelijke samenwerking”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Zo kwam het voorstel van bib aan huis uit de bus. Het is de bedoeling om met hulp van vrijwilligers maandelijks boeken of andere materialen te leveren bij mensen die moeilijk zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Zij kunnen telefonisch contact opnemen om hun leesvoorkeuren te bespreken en afspraken te maken rond lenen van boeken. Dat kan ook via mail. Vervolgens gaat elke maand een vrijwilliger langs met een stapeltje boeken, dvd’s of tijdschriften.”

In eerste instantie zullen vrijwilligers van de organisatie ‘Lebbeke Helpt’ ingeschakeld worden voor bib aan huis. Als de coronacrisis achter de rug is, zullen vrijwilligers van de Seniorenraad dat overnemen. Alle 65-plussers in Lebbeke zullen een brief krijgen rond de opstart van dit initiatief.

Schepen Maria Van Keer (CD&V) juicht de bib aan huis toe. “Je hoeft trouwens niet permanent immobiel te zijn om gebruik te maken van dit aanbod”, zegt ze. “Net geopereerd en aan bed gekluisterd? Een gebroken been? Ook dan is het mogelijk beroep te doen op de medewerkers van de bibliotheek.”

Info: 052/46.83.05 of bibaanhuis@lebbeke.be.