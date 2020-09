Bibliotheek opent kiosk voor coronaproof voorleesmoment met de Leesbeesten Nele Dooms

23 september 2020

16u18 1 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke start weer met voorleesmomenten op zondag. Om het gebeuren coronaproof te houden, zal daarvoor de kiosk van het Cultuurerf geopend worden.

De bibliotheek van Lebbeke werkt al een tijd samen met de Leesbeesten, die achtergrondkennis en ervaring hebben om kinderen te laten lezen en vertrouwd te maken met boeken. In de zomervakantie zette de bib in samenwerking met de Leestbeesten al extra in op lezen en taal. Aanstaande zondag komen de Leesbeesten langs voor een voorleesmoment.

“We gaan immers weer voorlezen op zondag”, zegt bibliotheekdirecteur An Heirbaut. “We krijgen Tante Tania van de Leesbeesten hiervoor op bezoek. Het voorleesmoment houden we in openlucht, gezien de coronacrisis. In de kiosk die vlakbij op het cultuurerf staat, maken we het gezellig en luisteren naar het verhaal.”

Het voorleesmoment vindt plaats op zondag 27 september om 10.30 uur en is bestemd voor drie- tot zevenjarigen. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via de gemeentelijke website www.lebbeke.be.