Bib zet De Nieuwe Snaar in de schijnwerpers

21 november 2019

Seniorenvereniging Neos Lebbeke nodigt op woensdag 27 november Kris De Smet van de Nieuwe Snaar uit in Lebbeke. Op basis van het boek “Het verhaal van de Nieuwe Snaar” zal Kris De Smet de ganse geschiedenis van de groep vertellen, aan de hand van sappige en pittige, vrolijke en minder vrolijke verhalen uit hun 44-jarige bestaan. De Smet schreef het boek met zijn hoofd vol anekdotes over het tourneeleven. Hij illustreert dit met filmpjes en muziek uit een uitgebreid archief. Bovendien voert hij live een paar korte acts uit met unieke instrumenten en attributen. Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen en verzoeknummers aan te vragen. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in de Polyvalente zaal van de bibliotheek, aan de Stationsstraat 19 in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.