Bib kiest voor coronaproof voorleesmoment in openlucht op kiosk Nele Dooms

27 september 2020

12u26 1 Lebbeke Luisteren naar verhaaltjes, daar krijgen kinderen ook in coronatijden geen genoeg van. En dus pikt de bibliotheek van Lebbeke de draad van de maandelijkse voorleesmomenten weer op. Dat gebeurde zondag volledig coronaproof, in openlucht op de kiosk van het Cultuurerf.

Lebbeekse kinderen verzamelden zondagochtend enthousiast in de tuin van het Cultuurerf, op de kiosk om daar te luisteren naar een verhaal van vertelster Tania Poppe van de Leesbeest. Zij kwam vertellen uit het boek ‘De Droom van Pinocchio’ van schrijfster An Leysen. “Op die manier bieden we toch weer een activiteit aan in Lebbeke, die in regel is met de coronamaatregelen”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Het voorlezen in de kiosk in de mooie tuin van het Cultuurerf kan in de toekomst zeker herhaald worden, indien de weersomstandigheden het toelaten.”

Na het vertelmoment volgde nog een knutselmoment. De kinderen gingen aan de slag om de figuren uit het verhaal wat tot leven te brengen. Ze konden daarbij hulp van mama en papa krijgen, zodat het een gezinsknutselmomentje werd.