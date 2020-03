Bib gaat digitaal en post luistertips, wedstrijd en voorleessuggesties Nele Dooms

20 maart 2020

16u50 0 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke zet in deze coronacrisis in op digitale dienstverlening. En daar horen luistertips, een wedstrijd en voorleessuggesties bij. “We hopen dat de ouders er iets aan hebben”, vertelt bibliothecaris An Heirbaut.

“Met de bibliotheek proberen we in deze coronatijden toch wat positieve prikkels mee te geven”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Elke dinsdag posten we op Facebook digitale luistertips. En elke vrijdag om 17 uur brengen we een voorleestip. Zaterdag zal Connie Tielemans, leerkracht aan de Lebbeekse academie, een verhaaltje online voorlezen.

“Kinderen zijn thuis van school en voorlezen is zo leuk”, zegt Heirbaut. “We hopen dat veel ouders er iets aan hebben. Mensen die nog geen lid zijn van onze bibliotheek, mogen trouwens via mail hun gegevens doorgeven zodat we ze kunnen inschrijven. Op die manier kunnen ook zij gebruik maken van de digitale bibproducten. We hopen dat veel mensen ervan kunnen genieten.”

Jeugdboekenmaand

Elke dag om 13 uur zal er ook een opdracht verschijnen voor de digitale wedstrijd in het kader van de Jeugdboekenmaand. Het thema daarvan is kunst. “We dagen de kinderen uit om thuis de coolste, zotste kunsttentoonstelling op te zetten”, zegt bibmedewerker Hanne Callewaert.

“Elke dag geven we een opdrachtje dat de kunstenaars thuis kunnen uitvoeren”, zegt Callewaert. “Op het einde van de jeugdboekenmaand kunnen de deelnemers een foto sturen van hun thuis-tentoonstelling met al hun kunstwerkjes. Een team kunstliefhebbers zal dan de drie meest creatieve kunstenaars uitkiezen en belonen.”