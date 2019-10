Bib bombardeert oktober tot ‘digimaand’ Nele Dooms

23 oktober 2019

14u32 1 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke bombardeert oktober tot ‘digimaand’, om in die periode in te zetten op digitale vaardigheden.

Zo vindt op zaterdag 26 oktober een ‘Digidag’ plaats. Kinderen tussen 10 en 12 jaar kunnen in de voormiddag, vanaf 10 uur, deelnemen aan een workshop Vloggen. Om 13 uur start een workshop ‘Strikt geheim’, waarbij zes- tot twaalfjarigen kunnen zoeken naar een oplossing voor een 3D-puzzel. De bibliotheek voorziet tijdens de herfstvakantie bovendien, in samenwerking met de sportdienst, een Digikamp. Van maandag 28 oktober tot en met 31 oktober staat er elke dag een digitale activiteit op het programma, afgewisseld met een sportieve activiteit. Zo zijn onder andere een hindernisparcours, speleobox, fitness en bowling, de wondere 3D-wereld, een soundscape maken bij een spannend verhaal, een workshop lasersnijden en lessen programmeren, een elektroquiz bouwen en muurklimmen voorzien. Op een ‘Special Day’ op woensdag 30 oktober gaan de deelnemers op ontdekkingstocht in Fablab in Erpe-Mere.

Info en inschrijvingen: 052/468.306.