Bewoners verontrust over verdachte personen op parkings: “Politie verscherpt aandacht, maar niet evident” Nele Dooms

31 januari 2020

17u20 0 Lebbeke De ongerustheid bij bewoners in Lebbeke wegens verdachte individuen ‘s nachts op parkings, kwam ter sprake tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Reinoud Van Stappen (VB) bracht de problematiek ter sprake en vroeg om een oplossing. Volgens burgemeester Raf De Wolf (N-VA) is die niet evident.

Op sociale media circuleerde recent het bericht dat zich ‘s avonds en ‘s nachts verdachte situaties voordoen op de parking nabij doe-het-zelfzaak Van der Schueren. Ook de parking nabij het station van Lebbeke en parking Beeckman zouden regelmatig verdachte individuen aantrekken. Raadslid Van Stappen bracht de klacht van verontruste bewoners voor de gemeenteraad en drong aan op extra toezicht.

“Er circuleren meermaals verdachte individuen op deze parkings. Het vermoeden bestaat dat het gaat om de verkoop van verdovende middelen”, zegt Van Stappen. “Personen durven zelfs midden in de nacht aanbellen bij omwonenden. Ook in de Baasrodestraat ter hoogte van het speelbos merkte ikzelf al verdachte bewegingen op. Het zou geen slechte zaak zijn als de politie meermaals, vooral als het donker is, langs deze parkings zou rijden. Het kan de veiligheid alleen maar ten goede komen.”

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) is op de hoogte van de feiten. “Net als de politie, die hier wel degelijk extra aandacht voor heeft”, zegt hij. “Maar evident is dit niet. Die personen in kwestie verplaatsen zich heel snel, met snelle wagens. Dat maakt het voor onze diensten niet makkelijk om toezicht te houden. Die personen komen zelfs van buiten Lebbeke. Ons lokaal politiekorps heeft ‘s nachts één patrouille op de baan en daar tegenover staat het groot aantal pleintjes in Lebbeke. De agenten kunnen niet overal tegelijk zijn.”