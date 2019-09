Bewoners Huize Wispelaere op jaarlijkse daguitstap Nele Dooms

27 september 2019

Het is jaarlijkse traditie en dus trokken de bewoners van woonzorgcentrum Huize Wispelaere, uit de Lange Minnestraat in Lebbeke, ook nu op daguitstap. De reis bracht de bewoners naar “De Donk” in Berlare, waar ze genoten van een wandeling langs het water. “Er werd ook lekker gegeten”, zegt Ellen De Wolf van Huize Wispelaere. “Onze bewoners genieten elk jaar enorm van de daguitstap. Deze editie was daar geen uitzondering op. We kunnen dit telkens organiseren dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers, die onze bejaarden willen begeleiden.”