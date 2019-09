Bewoners Hogebrug vieren samen feest Nele Dooms

29 september 2019

15u42 0

De bewoners van de Hogebrug in Denderbelle kwamen zondag samen voor een groot feest. Het was het derde buurtfeest op rij voor de omwonenden. “Zo zijn we stilaan op weg om hier een mooie jaarlijkse traditie van te maken”, zegt André Veireman, één van de stuwende kracht achter het buurtfeest. Verzamelen deed het gezelschap in Brouwerij ‘t Kroontje, waar een glaasje cava en hapjes te wachten stonden. “We maken het ook gezellig met een grote paella”, zegt Veireman. “Tussendoor kunnen de kinderen zich uitleven op een springkasteel. En voor extra ambiance zijn volksspelen opgesteld die alle bezoekers kunnen uitproberen. Met een tombola is een leuke Hogebrug-prijs te winnen.”