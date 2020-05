Bewoners en personeelsleden Huize Wispelaere vrij van coronabesmettingen Nele Dooms

06 mei 2020

18u13 0 Lebbeke Zowel de bewoners als de personeelsleden van woonzorgcentrum Huize Wispelaere in Lebbeke zijn vrij van coronabesmettingen. Dat blijkt nadat iedereen getest werd.

Net als de andere woonzorgcentra in Lebbeke werden ook de bewoners en personeelsleden van rusthuis Huize Wispelaere getest op COVID-19. Uit de testresultaten blijkt dat er noch bewoners, noch personeelsleden positief testten. “Ook bij een eerdere, door onszelf georganiseerde testing tijdens het paasweekend bleek al dat niemand besmet was met het coronavirus”, zegt Marc De Wolf, bestuurder van de overkoepelende Seniorie Ter Minne. Er werd ook twee keer een testronde georganiseerd voor de bewoners van de assistentiewoningen, verbonden aan het woonzorgcentrum. Ook daar zijn geen besmettingen.

“Dit is heuglijk nieuws”, zegt De Wolf. “Deze resultaten zijn te danken aan onze medewerkers, bewoners en familieleden die, ondanks de moeilijke omstandigheden, de maatregelen goed opvolgen. We zijn hen daar ook dankbaar voor. We moeten echter waakzaam blijven, want er blijft steeds een kans op besmetting bestaan. Voortaan kunnen onze bewoners en medewerkers sneller getest worden, waardoor we de vinger aan de pols houden.”