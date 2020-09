Bewoners en personeel Huize Wispelaere halen dansbenen boven voor Jerusalema Challenge Nele Dooms

09 september 2020

10u34 0 Lebbeke De Jerusalema Challenge gaat ook woonzorgcentrum Huize Wispelaere in Lebbeke niet voorbij. Bewoners en personeel waagden zich gezwind aan de dans en dat levert een leuke video op.



De Jerusalema Challenge is al even een wereldwijde hype. Ook in onze streek laten liefhebbers zich verleiden om de groepsdans uit te voeren. In het Lebbeekse woonzorgcentrum Huize Wispelaere hadden de bewoners maar één vraag nodig om in te stemmen om mee te doen. Het zorg- en animatiepersoneel nam hen met plezier op sleeptouw en het resultaat is een leuke video. “Het is in de rusthuizen de voorbije maanden niet gemakkelijk geweest met de coronacrisis en iedereen kan al eens wat afleiding gebruiken”, zegt Laurence D’Hooghe van Huize Wispelaere. “Iedereen nam deel, van bewoners over personeel tot medewerkers die normaal achter de schermen van het woonzorgcentrum aanwezig zijn. De bewoners vonden het vooral een leuke manier om hun hart voor de zorg te tonen.”