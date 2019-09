Bestuurster schat bocht verkeerd in en rijdt met wagen in café Koen Baten

15 september 2019

10u37 0 Lebbeke Op de Brusselsesteenweg in Lebbeke is een bestuurster met haar wagen café De Ton binnengereden. De vrouw wilde de Korte Varentstraat inrijden, maar mispakte haar en reed tegen de voordeur van het café. De eigenaar is net op reis naar Spanje.

Het ongeval gebeurde kort voor 9.00 uur vanochtend. De vrouw reed met haar Volkswagen in op de voordeur van de zaak die in het café belandde. Het is niet de eerste keer dat een voertuig het café binnen rijdt op die locatie. De airbags van het voertuig gingen af door de hevige klap, en de Volkswagen liep ook aanzienlijke schade op. De vrouw zelf raakte niet gewond. Ook in het café zelf werd er heel wat schade aangericht door de brokstukken.

De brandweer van Lebbeke kwam met een team ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de gevel af te dichten met houten platen. De eigenaar van het café was net op vakantie in Spanje waardoor de zaak gesloten was.