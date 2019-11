Bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt 100 kilometer per uur in bebouwde kom met Ford Transit Koen Baten

22 november 2019

15u31 0 Lebbeke Jonas V., een bestuurder met een voorlopig rijbewijs, moest zich verantwoorden voor een wel hele zware snelheidsovertreding met een bestelwagen in Lebbeke. De man werd geflitst met een snelheid van 100 kilometer per uur terwijl hij nog geen vast rijbewijs had.

De jongeman was die dag over een weer aan het rijden voor zijn werk met geluidsapparatuur en was gehaast. Hij heeft enorm veel spijt van de zware overtreding en heeft zijn les wel geleerd. Politierechter Peter D’Hondt zorgde er voor dat de man zijn overtreding nog lang zou onthouden. Hij kreeg een geldboete van 2.400 euro en zes maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen alvorens hij opnieuw achter het stuur mag kruipen.