Bestuurder botst tegen lichte vrachtwagen en raakt gewond Koen Baten

22 juli 2019

12u23 14 Lebbeke Op het kruispunt van de Aalstersestraat en de Streekbaan in Wieze is maandagochtend omstreeks 10 uur een bestuurder gewond afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding met een lichte vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan de chocoladefabriek Callebaut.

De omstandigheden van het ongeval zijn op dit ogenblik onduidelijk. De bestuurder reed in de richting van Aalst toen hij plots met zijn BMW tegen de flank reed van een lichte bestelwagen die in de richting van Lebbeke reed. De BMW raakte vooraan aanzienlijk beschadigd en de bestuurder klaagde van hevige pijn. Even werd gedacht dat het slachtoffer uit het voertuig moest geholpen worden, maar na het aandoen van een neksteun kon hij zelf uit de wagen stappen.

De schade aan de BMW was aanzienlijk. De brandweer van Lebbeke en Dendermonde kwamen ook ter plaatse om het wegdek op te ruimen. Door de aanrijding was er lichte verkeershinder.