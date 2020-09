Bestelling of impulsaankoop? Daar heeft slagerij Saerens nu een automaat voor Nele Dooms

18 september 2020

14u35 0 Lebbeke Slagerij Saerens in de Opwijksestraat in Lebbeke hoeft voortaan niet meer open te zijn om er lekkernijen te kopen. Uitbaters Rudy en Nancy hebben een automaat aan hun winkel gezet. Daar kunnen bestellingen in afgehaald worden of kant-en-klare gerecht gekocht. “Onze staycation deze zomer ging op aan bezoeken aan slagers met zo’n automaat om te ontdekken welke gerechten populairst zijn”, zegt Rudy.

Al jarenlang speelde het in het hoofd van Rudy en Nancy van Slagerij Saerens: een automatenschop. Op de Horecabeurs vorig jaar vonden ze eindelijk wat ze zochten: een lockbox waar zowel bestellingen afgehaald kunnen worden als impulsverkopen verricht en dat met een klantvriendelijk touchscreen. De automaat moest er normaal al een tijdje staan, maar corona zorgde voor vertraging. Vanaf nu is hij wel een feit.

“Meteen ervaren we een grote belangstelling”, zegt Rudy. “Zo is er meteen veel interesse voor afhalen van bestellingen, zeker naar het weekend toe. Klanten hebben nu immers meer bewegingsvrijheid, want ze zijn niet meer gebonden aan de openingsuren van de winkel. En met deze coronacrisis geeft het klanten de kans om toch hun eten te hebben terwijl ze niet moeten binnen stappen in de winkel. Alles blijft overigens perfect gekoeld.”

Bij de kant-en-klare afhaalgerechten horen spaghetti, scampi’s en broodjes. “Ondertussen zoeken we nog naar wat best werkt in deze automaat. Om ideeën op te doen trokken we tijdens onze vakantie langs collega-slagers over het hele land om te ontdekken wat bij hen in hun automaat aanslaat. Het was eens en andere manier van daguitstappen tijdens een staycation”, zegt Nancy.

De automaat wordt verschillende malen per dag gevuld en door de coronacrisis ook verschillende keren ontsmet.