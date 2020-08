Besmettingscijfers gedaald: gemeente heft bubbels van maximum vijf per tafel in horeca op Nele Dooms

10 augustus 2020

10u11 0 Lebbeke De beperking die het Lebbeekse gemeentebestuur oplegde om met maximum vijf aan een tafel in een horecazaak te zitten, wordt opgeheven. Aanleiding voor de versoepeling zijn de besmettingscijfers in de gemeente die weer gedaald zijn tot onder de alarmdrempel.

Omdat Lebbeke eind juli met het aantal coronabesmettingen de alarmdrempel overschreed, besloot de burgemeester toen om extra maatregelen op te leggen los van die van de Nationale Veiligheidscel. Zo werd bepaald dat in restaurants en cafés maar maximaal vijf volwassenen samen aan een tafel mochten zitten, terwijl dat van de regering met eigenlijk met 10 personen mocht. De Lebbeekse maatregel wordt vanaf nu echter teruggeschroefd.

“Aangezien de besmettingscijfers in Lebbeke weer zijn gedaald onder de alarmdrempel, is beslist dat het niet langer nodig is een beperking op te leggen aan de horecazaken”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Vanaf nu mogen ook in Lebbeke dus weer maximum tien personen per tafel zitten in de horecazaken.”

Andere maatregelen blijven wel van kracht. Zo zijn alle kermissen, rommelmarkten, braderieën en randactiviteiten verboden tot eind augustus. Mondmaskers dragen is verplicht tijdens de markt, in winkels, bibliotheken en openbare gebouwen. Sport- en andere wedstrijden mogen enkel plaatsvinden zonder publiek. Randactiviteiten zijn niet toegestaan.