Belse Madammen geven kinderen Vlaamse Kermis Nele Dooms

19 augustus 2019

Het was maandagavond aan de Belse Madammen om het kermisgebeuren van de Lustige Geburen in Denderbelle even over te nemen. Tijdens de Kapellestraatkermis stond een avondmarkt met smaakbeurs op het programma, maar ook een “Vlaamse Kermis voor Kids”. “Vorig jaar probeerden we dit voor de eerste keer uit”, zegt Els van de Belse Madammen. “We hadden eerder gemerkt dat ook kinderen geboeid waren door gelijkaardige kermisspelen zoals bierbakkenstapelen die we voor volwassenen organiseren elk jaar. Daarom besloten we hen een versie op kindermaat te geven. Dat werd een groot succes, zodat een vervolg dit jaar niet mocht ontbreken.” De kinderen konden zich aan elkaar meten met onder andere nagelkloppen, garçonlopen, sjoelbak, zaklopen en bierbakkenstapelen. Het zorgde voor een gezellige bedrijvigheid in het kermisdorp aan de Kapellestraat. Dinsdagavond komen de volwassenen aan de beurt. Ook de traditionele Gouden Tongenworp staat dan op het programma, net als een vuurwerk.