Belevenistafel en nieuwe bedden als kerstcadeau voor bewoners rusthuis Hof ter Veldeken Nele Dooms

23 december 2019

Ook voor de bewoners van het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken in Lebbeke kan er dit jaar een kerstcadeau af. Dat werd bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Kerstfeest in het woonzorgcentrum. Schepen van sociale zaken Goedele Cock (sp.a) mocht er een geschenk van het vast bureau van het OCMW overhandigen. Het gaat om een “belevenistafel”. Dat bestaat uit een groot computerscherm met een touchscreen. “De bewoners kunnen er allerlei zaken mee beleven”, legt De Cock uit. “Zo kunnen ze herinneringen ophalen, liedjes zingen, maar ook behendigheidsoefeningen doen door bijvoorbeeld fruit in de juiste korf te leggen, alle kerstmutsen aan te klikken enzovoort. De fantasie mag de vrije loop gaan. We merken dat de bewoners erdoor opleven.” Het OCMW denkt er ondertussen aan om de belevenistafel ook te gebruiken voor gezamenlijke activiteiten tussen de bewoners van Hof ter Veldeken en de kinderen van kinderdagverblijf ’t Kwakkeltje. De bewoners van het rusthuis kregen overigens nog een extra cadeau: het OCMW investeert in nieuwe bedden, matrassen en nachtkastjes voor alle kamers. Dat kost bijna 225.000 euro. “De bedden zijn op een paar na nog nooit vervangen en het is dus broodnodig om dat te doen”, legt De Cock uit. “De nieuwe bedden zijn bovendien in de hoogte en laagte verstelbaar. Dat is niet alleen voor de bewoners veel comfortabeler, maar ook voor het personeel.”