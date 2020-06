Beklaagde bij verstek veroordeeld na positieve drugstest: “Gebruik alleen maar lachgas” Koen Baten

26 juni 2020

12u24 1 Lebbeke Een man uit Lebbeke is vrijdagochtend bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro en een rijverbod van een jaar. De man werd op 8 juni vorig jaar in Lebbeke betrapt toen hij onder invloed van lachgas achter het stuur zat. De man gaf ook toe dit regelmatig te gebruiken. “Drugs gebruik ik echter nooit”, verklaarde hij toen.

Politierechter Peter D’Hondt stuurde de man echter naar een deskundige en daar bleek uit de test al snel dat de man ook positief was op cocaïne en dat hij regelmatig een lijntje snoof. De man zelf was niet aanwezig om zich te verdedigen. Politierechter Peter D’Hondt besloot daarom dat het over en uit was voor de jongeman. “Benieuwd of hij hier nog mee zal kunnen lachen”, klonk het.

Hij kreeg een geldboete en een jaar rijverbod en werd ook ongeschikt verklaard door de rechtbank. Hij zal moeten afkicken alvorens hij weer mag rijden met de wagen. Als hij is afgekickt, moet hij ook nog slagen in zijn theoretisch en praktisch rijexamen.