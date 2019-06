Beeldende kunstenaars zetten ateliers open voor bezoekers Nele Dooms

14 juni 2019

In het kader van de Week van de Amateurkunsten zetten een veertiental beeldende kunstenaars in Lebbeke hun atelier open voor het grote publiek. Het gebeuren krijgt dan ook de naam ‘Bij de kunstenaar thuis’. De open atelierdagen vinden plaats op zaterdag 15 en zondag 16 juni. Geïnteresseerden kunnen op een tiental locaties kennismaken met de ateliers of tentoonstellingsruimtes. Het gebeuren is een initiatief van de Cel Beeldende Kunsten van de Cultuurraad, in samenwerking met de Cultuurdienst en het gemeentebestuur van Lebbeke. Routeplannen zijn beschikbaar in Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke. Dat is het startpunt voor de atelierroute. Elke deelnemende kunstenaar stelt hier ook twee van zijn werken tentoon. Deelnemen kan zowel zaterdag als zondag tussen 14 en 18 uur.